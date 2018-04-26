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В Москве 28 апреля пройдет встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии
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В Москве 28 апреля пройдет встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф проведут встречу по сирийскому урегулированию в Москве 28 апреля, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
"Главы МИД России, Турции и Ирана — гарантов на платформе «Астана» — встретятся в Москве 28 апреля, они всесторонне обсудят механизмы реализации соглашений, достигнутых в Астане, и дальнейшие шаги", — говорится в заявлении.
В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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