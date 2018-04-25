В библиотеке на Саратовской поговорили о проблемах нашей планеты

Информационный час, посвященный Международному дню Земли, состоялся в библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Мы еще раз вспомнили Юрия Гагарина и других покорителей космоса, поговорили о многоцелевом исследовательском комплексе МКС и о современных космических буднях, о защите Земли от загрязнения и о необходимости беречь красоту нашей планеты. В заключение мероприятия был показан видеоклип «Земля — несравненное чудо природы…». Также прошла физкультминутка «Кружится планета», — добавил представитель библиотеки.

Библиотека №114 находится по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)