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В библиотеке на Саратовской поговорили о проблемах нашей планеты
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В библиотеке на Саратовской поговорили о проблемах нашей планеты 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Информационный час, посвященный Международному дню Земли, состоялся в библиотеке №114, которая находится на улице Саратовской в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Мы еще раз вспомнили Юрия Гагарина и других покорителей космоса, поговорили о многоцелевом исследовательском комплексе МКС и о современных космических буднях, о защите Земли от загрязнения и о необходимости беречь красоту нашей планеты. В заключение мероприятия был показан видеоклип «Земля — несравненное чудо природы…». Также прошла физкультминутка «Кружится планета», — добавил представитель библиотеки.
Библиотека №114 находится по адресу улица Саратовская, 18/10. (мю)
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