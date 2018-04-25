Во Львове уволили депутата горсовета, опубликовавшую поздравление Гитлеру

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости . Депутата Львовского городского совета от украинской националистической партии «Свобода» Марьяну Батюк уволили с должности учителя истории, которую она занимала по совместительству, за поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера, сообщила в среду пресс-служба львовской мэрии.

Ранее издание Zaxid.net сообщило, что депутат Батюк опубликовала 20 апреля на своей странице в Facebook поздравления с днем рождения Гитлера. Позднее сообщение исчезло со страницы Батюк. Она заявила, что ее страницу взломали.

"Сегодня директор школы №100 вручил Марьяне Батюк приказ об увольнении… и трудовую книжку", — говорится в сообщении.

По данным мэрии, Батюк отказалась предоставить специалистам доступ к своей странице в Facebook для проверки на факт взлома.