Гитлер довел львовскую учительницу до увольнения 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«Скандальную львовскую учительницу Марьяну Батюк уволили. Она отказалась предоставить доступ специалистам к своему профилю в Фейсбуке, чтобы подтвердить заявление о том, что её экаунт взломали хакеры и разместили поздравление Гитлеру», — пишет Долинский.
Как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, директор школы №100 Батюк вручил приказ об увольнении с работы из школы №100 и трудовую книжку.
По поводу ситуации высказался мэр Львова Андрей Садовый.
«Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей», — заявил городской голова.
Марьяна Батюк прославилась не только благодаря тому, что назвала Гитлера большим человеком, но и перепечатывала посты из паблика «Железный крест» (по мотивам военной награды в нацистской Германии).