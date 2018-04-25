Гитлер довел львовскую учительницу до увольнения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский

«Скандальную львовскую учительницу Марьяну Батюк уволили. Она отказалась предоставить доступ специалистам к своему профилю в Фейсбуке, чтобы подтвердить заявление о том, что её экаунт взломали хакеры и разместили поздравление Гитлеру», — пишет Долинский.

Как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, директор школы №100 Батюк вручил приказ об увольнении с работы из школы №100 и трудовую книжку.

«Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей», — заявил городской голова.