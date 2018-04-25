На реках Татарстана спадает уровень воды 

Уровень воды на реках Татарстана продолжает падать, сообщает "Татар-информ".
Вода пребывает лишь на реке Вятка, на всех остальных водотоках паводочная волна идет на спад.
Верхняя часть Волжского участка Куйбышевского водохранилища уже целиком очистилась ото льда. Уровень воды там по-прежнему находится в двух метрах от критического. На нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС вода от критической отметки находится в восьмидесяти сантиметрах.
Низководные мосты в Азнакаевском и Нурлатском районе все еще подтоплены и закрыты для передвижения. Под водой находится участок дороги в село Качелино и шесть участков в Кировском районе Казани.