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На реках Татарстана спадает уровень воды
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На реках Татарстана спадает уровень воды 

Газета.Ru 1 час назад
Уровень воды на реках Татарстана продолжает падать, сообщает "Татар-информ".
Вода пребывает лишь на реке Вятка, на всех остальных водотоках паводочная волна идет на спад.
Верхняя часть Волжского участка Куйбышевского водохранилища уже целиком очистилась ото льда. Уровень воды там по-прежнему находится в двух метрах от критического. На нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС вода от критической отметки находится в восьмидесяти сантиметрах.
Низководные мосты в Азнакаевском и Нурлатском районе все еще подтоплены и закрыты для передвижения. Под водой находится участок дороги в село Качелино и шесть участков в Кировском районе Казани.
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