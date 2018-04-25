На реках Татарстана спадает уровень воды

Вода пребывает лишь на реке Вятка, на всех остальных водотоках паводочная волна идет на спад.

Верхняя часть Волжского участка Куйбышевского водохранилища уже целиком очистилась ото льда. Уровень воды там по-прежнему находится в двух метрах от критического. На нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС вода от критической отметки находится в восьмидесяти сантиметрах.