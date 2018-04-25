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Музыкальные мастер-классы ждут гостей районной площадки фестиваля «Московская весна a cappella»
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Музыкальные мастер-классы ждут гостей районной площадки фестиваля «Московская весна a cappella» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Фестиваль «Московская весна a cappella» стартует на районной площадке уже в пятницу, 27 апреля. Программа мероприятий на Кировоградской улице размещена на официальном сайте проекта.
Гостей фестиваля в районе Чертаново Северное каждый день будут ждать интересные мастер-классы, так или иначе, связанные с главной темой мероприятия — музыкой.
В первый день все желающие смогут больше узнать о народных духовых инструментах и поближе познакомиться с джазом. Кроме того, организаторы научат украшать и расписывать деревянную свистульку и музыкально-шумовой инструмент. Для этого достаточно посетить мастер-классы «Весенние трели» и «Джазовые импровизации».
Кроме того, организаторы обещают, что жители района смогут насладиться потрясающими выступлениями вокалистов, причем в совершенно разных музыкальных стилях.
Начало мероприятий 27 апреля в 15:00. Все пройдет по адресу: улица Кировоградская, владение 14.
Фото: Московские сезоны
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/25/40360/
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