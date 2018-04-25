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Финские пограничники сообщили, как обойти пробки на майские праздники
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Финские пограничники сообщили, как обойти пробки на майские праздники 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ближайшие официальные выходные дни в России — с 29 апреля по 2 мая, 5 — 6 мая и 9 мая. Фото с сайта: magput.ru  По предварительным прогнозам, пробки на границе начнут скапливаться с субботы, 28 апреля. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Мы ожидаем оживлённый трафик с 28 апреля по 2 мая, а также с 5 по 10 мая. Пиковыми днями, по нашим оценкам, будут 28 апреля, 5 и 9 мая,
— сообщили в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии.
Всем, кто решит поехать в Финляндию на майские праздники, рекомендуют въезжать ранним утром или поздним вечером, чтобы избежать пробок. Самым спокойным временем суток на выезд из Финляндии является утро, отметили погранслужащие.
Напомним, что ближайшие официальные выходные дни в России — с 29 апреля по 2 мая, 5 — 6 мая и 9 мая.
По материалам: ptzgovorit.ru
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