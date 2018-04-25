Ещё
Онлайн-викторина «Места истории нашей…» пройдет в Некрасовке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онлайн-викторина «Места истории нашей…» пройдет в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 54 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Онлайн-викторина «Места истории нашей…» состоится в пятницу, 27 апреля, в Доме культуры «Заречье» на 1-й Вольской, дом 11, в рамках лекционной программы «Наследие культуры». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Мероприятие проводят с целью повышения уровня грамотности населения в сфере технологического процесса. У участников встречи проверят знание памятников и исторических мест города Москвы, — пояснила художественный руководитель учреждения Елена Андрухан.
Встреча начнется в 15.00. Принять участие могут лица старше шести лет. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Уважаемые жители и гости столицы! Встреча «Энциклопедия русской жизни» состоится в Некрасовке Юные читатели библиотеки на Рождественской вспомнят героев сказок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью98
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ18
Украина цепляется за российский газ125
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа94
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение