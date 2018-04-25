Онлайн-викторина «Места истории нашей…» пройдет в Некрасовке

Онлайн-викторина «Места истории нашей…» состоится в пятницу, 27 апреля, в Доме культуры «Заречье» на 1-й Вольской, дом 11, в рамках лекционной программы «Наследие культуры». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Мероприятие проводят с целью повышения уровня грамотности населения в сфере технологического процесса. У участников встречи проверят знание памятников и исторических мест города Москвы , — пояснила художественный руководитель учреждения Елена Андрухан.

Встреча начнется в 15.00. Принять участие могут лица старше шести лет. (вт)