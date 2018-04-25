Балашиха вошла в десятку лучших городов области для ведения бизнеса

Балашиха вошла в десятку лучших городов в Московской области по созданным условиям для предпринимательства по итогам первого квартала 2018 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора Московского областного центра поддержки предпринимательства Данила Печкуров на совместном заседании двух комитетов Балашихинской торгово-промышленной палаты.

В заседании приняли участие представители комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и комитета финансового и правового консалтинга Балашихинской торгово-промышленной палаты. Также в заседании приняли участие представители Торгово-промышленной палаты РФ

Мы занимаемся тем, что ежеквартально делаем рейтинг муниципальных образований по степени развития предпринимательского климата. В первом квартале 2018 года — Балашиха на 9-м месте

— Данила Печкуров.

Он добавил, что по итогам 2017 года Балашиха занимала в этом списке 38 место. Вице-президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Светлана Тананова рассказала, что по итогам заседания принято решение провести совместную встречу представителей малого и среднего бизнеса вместе с представителями банков.

Принято решение проводить круглые столы с представителями малого и среднего бизнеса вместе с представителями банков, чтобы они могли продемонстрировать свои продукты предпринимателям. Многие продукты уникальны, но информативности нет. Также планируем в июне провести круглый стол по вопросам субсидирования бизнеса, чтобы наши предприниматели знали, как получить поддержку

— Светлана Тананова.