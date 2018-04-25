Ещё
Молодого череповчанина осудили за нежелание идти в армию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодого череповчанина осудили за нежелание идти в армию 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Штрафом отделался 20-летний череповчанин. На скамье подсудимых он оказался из-за нежелания отдавать долг Родине.
С 2014 года молодой человек стоял на воинском учете. В 2017 году он прошел медкомиссию и был признан годным к службе в армии. В конце октября прошлого года он лично получил повестку, но на сборный пункт в назначенный день не явился. В ноябре ему вручили вторую повестку, которую призывник также проигнорировал. По адресу регистрации его не нашли, за что объявили в розыск.
В комиссариат бегун явился сам, правда, в феврале 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы». Так как уклонист сам пришел с повинной, суд учел это обстоятельство и наказал его штрафом. После того как призывник оплатит 15 тысяч рублей, он отправится в армию.
Вологда.рф: последние новости
16 газовых плит и водонагревателей дополнительно заменят в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны в Вологде В цветах огня и пороха. Первую тысячу георгиевских лент раздали вологжанам Лишь 12 % россиян пользуются мессенджером Телеграм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью102
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ20
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа104
Украина цепляется за российский газ126
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение