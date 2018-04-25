Молодого череповчанина осудили за нежелание идти в армию

Штрафом отделался 20-летний череповчанин. На скамье подсудимых он оказался из-за нежелания отдавать долг Родине.

С 2014 года молодой человек стоял на воинском учете. В 2017 году он прошел медкомиссию и был признан годным к службе в армии. В конце октября прошлого года он лично получил повестку, но на сборный пункт в назначенный день не явился. В ноябре ему вручили вторую повестку, которую призывник также проигнорировал. По адресу регистрации его не нашли, за что объявили в розыск.

В комиссариат бегун явился сам, правда, в феврале 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы». Так как уклонист сам пришел с повинной, суд учел это обстоятельство и наказал его штрафом. После того как призывник оплатит 15 тысяч рублей, он отправится в армию.