В Музее природы на Родионовской все желающие создадут весенние открытки

В рамках акции «Сохраним первоцветы живыми», которую проведет Мосприода в районе Куркино , в Музее природа на Родионовской улице, все желающие сделают весенние открытки для родных и близких.

— Мы приготовили для вас весенние мастерские: клей, цветная бумага, ножницы плюс ваша фантазия и наша помощь — и замечательные весенние открытки для самых родных и близких будут готовы, а повод, чтобы сделать приятное, всегда найдется, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Приглашенный гость мероприятия — клуб «Уютка» представит благотворительное рукоделие.

Участники программы узнают интересные факты о первоцветах и возможностях сохранения эти уникальных представителей фауны.

Акция пройдет с 15.00 до 17.00 в экоклассе по адресу: улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)