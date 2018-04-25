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В Музее природы на Родионовской все желающие создадут весенние открытки
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В Музее природы на Родионовской все желающие создадут весенние открытки 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В рамках акции «Сохраним первоцветы живыми», которую проведет Мосприода в районе Куркино, в Музее природа на Родионовской улице, все желающие сделают весенние открытки для родных и близких.
— Мы приготовили для вас весенние мастерские: клей, цветная бумага, ножницы плюс ваша фантазия и наша помощь — и замечательные весенние открытки для самых родных и близких будут готовы, а повод, чтобы сделать приятное, всегда найдется, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.
Приглашенный гость мероприятия — клуб «Уютка» представит благотворительное рукоделие.
Участники программы узнают интересные факты о первоцветах и возможностях сохранения эти уникальных представителей фауны.
Акция пройдет с 15.00 до 17.00 в экоклассе по адресу: улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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