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В столице убирают турникеты на общественном транспорте
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В столице убирают турникеты на общественном транспорте 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
«Вход во все двери» — так сейчас называется формат работы столичного наземного транспорта. Никаких турникетов. Максимум доверия. И минимум затраченного времени на посадку в транспорт, передает «ТВ Центр».
С начала года автобусы и трамваи — на самых популярных маршрутах стали максимально дружелюбными. Ведь такая безтурникетная система оплаты проезда позволяет пассажирам экономить в целом от 5 до 20 минут. Зато у контролеров работы заметно прибавилось.
Стать «зайцем» — шансы минимальные. Ежедневно в городе работает более 250 контролеров. Проехать без билета не только становится сложнее с каждым днем, но еще и дорого.
"Наши работники контролеры — пешие инспекторы, они в обязательном порядке разъясняют гражданам о том, что у них есть 60 дней для добровольной оплаты штрафа. В случае, если они этого не сделают, соответственно оформляется статья 20.25, которая подразумевает под собой удвоение ранее выставленного штрафа. В дальнейшем это все передается к принудительному взысканию в службу судебных приставов", — сообщил руководитель КГУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
Новшество пока не коснулось троллейбусов. Но со временем турникеты планируют снять со всех маршрутов наземного транспорта. Тем более, что статистика доказывает — доверие к пассажирам сокращает количество безбилетников. Если в прошлом году за первые три месяца года было оформлено 57 тысяч штрафов, то в этом — на 7 тысяч меньше.
Екатерина Гоголева, Егор Миронов, Роман Лагунов, «ТВ Центр».
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