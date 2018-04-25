Результаты анализа муниципальных предприятий Калуги оказались невостребованными 

Депутаты городской думы Калуги 25 апреля внесли поправки в бюджет города, увеличив его доходную часть на 609,4 миллиона рублей за счет поступлений из областного бюджета. Большая часть дополнительных доходов, 404 миллиона рублей, будет направлено на формирование резерва, предназначенного для обеспечения сбалансированности бюджета. Перед началом заседания глава городского самоуправления Александр Иванов вручил почетные грамоты победителям конкурса молодежных авторских проектов «Моя Калуга: вектор в будущее», отметив, что проекты участников конкурса «необходимо проанализировать и рассмотреть возможность их использования в практике муниципального управления». Затем депутатами было принято решение наградить почетным знаком «За личный вклад в развитие Калуги» начальника управления по работе с населением на территориях Ингу Грибанскую, военного комиссара Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрея Иванова и председателя Калужского городского Совета ветеранов, Почетного гражданина Калуги Александра Унтилова. Александру Яковлевичу Унтилову знак был вручен на заседании думы. Ему 25 апреля исполнилось 99 лет. Посмертно звание «Почетный гражданин города Калуги» на этом заседании было присвоено Михаилу Краснопивцеву, командиру 473-го полка 154-й стрелковой дивизии, освобождавшей Калугу. «Михаил Петрович Краснопивцев отдал свою жизнь, освобождая Калужскую землю от немецко-фашистских захватчиков, сегодня мы отдаём дань памяти герою, — сказал Александр Иванов. Также депутатами было принято решение занести в Книгу Почета города Калуги имя Полины Георгиевны Ванеевой, актрисы Калужского драматического театра, народную артистки РСФСР, в 1973-1975 годах — депутата городского Совета народных депутатов. Звание „Заслуженный работник города Калуги“ было присвоено 37 калужанам, представителям образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, бизнеса, строительства, сельского хозяйства и промышленности. На этом заседании также были согласованы сделки муниципальным предприятиям и приняты решения о постановке на учет бесхозяйного имущества. Кроме того, депутаты определили дату проведения в Калуге Дня территориального общественного самоуправления. Он будет отмечаться 23 мая. „Празднование Дня территориального общественного самоуправления в Калуге стало уже доброй традицией. Тем самым мы отмечаем значительный вклад территориальных общин в развитие нашего города и их активное участие в реализации проектов по благоустройству Калуги“, — отметил Глава городского самоуправления Александр Иванов. Помимо этого, на заседании была заслушана информация о ходе исполнения поручений комиссии городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Отчет о деятельности комиссии представил ее председатель комиссии Юрий Титков. Фото пресс-службы городской думы Калуги Он сообщил коллегам, что комиссией была рассмотрена деятельность Управления калужского троллейбуса, Калугатеплосети», Калужских городских коммунальных электрических сетей и УК МЖД Московского округа. Городской управе были направлены рекомендации по оптимизации схемы работы общественного транспорта, подготовке пятилетней программы развития МУП «Калугатеплосеть», объединению муниципальных управляющих компаний и борьбе с недобросовестными управляющими компаниями. Однако, по словам Титкова, никаких результатов это не дало. «Работа по выполнению поручений комиссии городской управой практически не ведется, а наши рекомендации не были приняты во внимание. Это приведет к тому, что в скором времени нам вновь придется выделять значительные бюджетные средства для поддержки муниципальных предприятий, надеюсь, новое руководство городской управы более внимательно отнесется к нашим предложениям», — отметил Юрий Титков.