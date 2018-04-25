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Республика Адыгея и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве
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Республика Адыгея и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МАЙКОП, 25 апреля. /ТАСС/. Республика Адыгея и Астраханская область в среду заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось в Доме правительства республики в рамках визита в регион делегации правительства Астраханской области во главе с вице-губернатором — председателем правительства Расулом Султановым.
Подписи под документом поставили премьер-министр Адыгеи Александр Наролин и вице-губернатор Астраханской области Расул Султанов.
"Со своей стороны руководство республики постарается вывести сложившееся взаимодействие на более высокий уровень в интересах жителей двух регионов. Убежден, что визит в Адыгею делегации Астраханской области обогатит наши регионы в социально-экономической сфере, сотрудничество придаст импульс многим перспективным проектам, идеям и планам, которые предстоит реализовать", — сказал на церемонии подписания соглашений глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Перспективы сотрудничества стороны обсудили на совещании. Как было заявлено, объем товарооборота между регионами в минувшем году превысил 129,5 млн рублей. Перспективным было названо развитие связей регионов в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, туризме, культуре, образовании, здравоохранении, спорте.
"Готовы увеличить поставки рыбы, соли, топлива, промышленной продукции. Из Адыгеи в наш регион поступают комбикорма, продукция растениеводства. Есть большой спрос на молочную продукцию, а также на ваш известный бренд — адыгейский сыр. Для расширения экономического сотрудничества мы создадим все необходимые условия", — сообщил Султанов.
Достигнута договоренность о визите делегации Адыгеи в Астраханскую область для дальнейшего налаживания деловых и добрососедских отношений, изучения потенциала региона.
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