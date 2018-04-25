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В Вешняках убрали территорию «Кусково»
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В Вешняках убрали территорию «Кусково» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В минувшую субботу, 21 апреля, вешняковцы вновь вышли на субботник, чтобы привести в порядок улицы нашего района.
Районные активисты в этот раз убирали территорию музея-усадьбы «Кусково». Им удалось собрать более ста мешков собранных веток и мелкого мусора.
Муниципальный депутат Валерий Титов высказал предложение, чтобы в следующем году на субботник в «Кусково» вышли бы жители и из других районов Восточного округа, ведь этот парк является поистине уникальным, и, по мнению депутата, он достоин более широкого внимания общественности.
Также в этот день ветераны, пенсионеры, учащиеся образовательных учреждений, общественные советники и другие жители Вешняков наводили порядок на улице Кетчерская, они расчищали территорию возле платформы «Новогиреево» и участок на пересечении улиц Юности и Молдагуловой. Участники субботника собрали немало прошлогодней травы и мусора.
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