В Вешняках убрали территорию «Кусково»

В минувшую субботу, 21 апреля, вешняковцы вновь вышли на субботник, чтобы привести в порядок улицы нашего района.

Районные активисты в этот раз убирали территорию музея-усадьбы «Кусково». Им удалось собрать более ста мешков собранных веток и мелкого мусора.

Муниципальный депутат Валерий Титов высказал предложение, чтобы в следующем году на субботник в «Кусково» вышли бы жители и из других районов Восточного округа, ведь этот парк является поистине уникальным, и, по мнению депутата, он достоин более широкого внимания общественности.

Также в этот день ветераны, пенсионеры, учащиеся образовательных учреждений, общественные советники и другие жители Вешняков наводили порядок на улице Кетчерская, они расчищали территорию возле платформы «Новогиреево» и участок на пересечении улиц Юности и Молдагуловой. Участники субботника собрали немало прошлогодней травы и мусора.