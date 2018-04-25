Мантуров: компании-экспортеры просят правительство оптимизировать сроки возврата НДС

ГОРКИ, 25 апреля. / ТАСС /. Компании-экспортеры просят правительство оптимизировать сроки возврата НДС, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров

"Это традиционный вопрос со стороны экспортеров относительно того, чтобы были оптимизированы сроки возврата НДС. И такую работу Минфин проводит. И я надеюсь, что здесь будет найден оптимальный механизм, точнее компромисс между бизнесом и государством с точки зрения ускорения процедур возврата", — сказал Мантуров.

Так глава Минпромторга ответил на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости рассмотреть вопрос о корректировке системы валютного контроля.

На заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Медведев сказал, что по просьбе компаний-экспортеров будут рассмотрены меры регулирования системы валютного контроля.