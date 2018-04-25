Самое «популярное» преступление в Зауралье — кража

На брифинге начальник следственного управления УМВД России по Курганской области Тарас Будко рассказал, что большинство преступлений в Зауралье по статистике связаны с кражами имущества, особенно с дачных участков. Наплыв звонков — когда владельцы возвращаются в сады и обнаруживают, что чего-то не хватает.

— Всплеск бывает весной, когда жители возвращаются на дачные участки. В районах летом не контролируют скот — он выпасается без пастухов. К сожалению, не все контролируют обстановку, не предпринимают мер к сохранности имущества. Но общая тенденция идет к снижению преступности, — отметил Будко.

По его словам, по сравнению с предыдущим годом преступность в 2017 году снизилась на 3%, а ущерб возмещен на 93%: назад пострадавшие получили имущества на 4,2 миллиона рублей, еще 48 миллионов — это арестованное имущество обвиняемых.