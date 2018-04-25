Новые тарифы на воздушные перевозки установили в Нижневартовском районе

Региональная служба по тарифам Югры установила фиксированные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые акционерным обществом «Нижневартовскавиа» на рейсах из Нижневартовска в отдаленные поселки Нижневартовского района.

Как сообщает Департамент общественных связей Югры, в этом году стоимость воздушных перевозок увеличится в пределах инфляции, рост не превысит 4 процентов. Отметим, что ранее аналогичные тарифы были установлены для Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского, Березовского, Белоярского и Кондинского районов.

Напомним, что в весенний период вертолетные перевозки в этих муниципалитетах осуществляются в те населенные пункты, где попросту отсутствует круглогодичное автомобильное сообщение. В связи с этим воздушный транспорт остается единственным способом сообщения для жителей отдалённых посёлков автономного округа.