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Новые тарифы на воздушные перевозки установили в Нижневартовском районе
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Новые тарифы на воздушные перевозки установили в Нижневартовском районе 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Региональная служба по тарифам Югры установила фиксированные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые акционерным обществом «Нижневартовскавиа» на рейсах из Нижневартовска в отдаленные поселки Нижневартовского района.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, в этом году стоимость воздушных перевозок увеличится в пределах инфляции, рост не превысит 4 процентов. Отметим, что ранее аналогичные тарифы были установлены для Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского, Березовского, Белоярского и Кондинского районов.
Напомним, что в весенний период вертолетные перевозки в этих муниципалитетах осуществляются в те населенные пункты, где попросту отсутствует круглогодичное автомобильное сообщение. В связи с этим воздушный транспорт остается единственным способом сообщения для жителей отдалённых посёлков автономного округа.
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