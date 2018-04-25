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Главгоскспертиза одобрила обновленный проект капремонта тренировочного центра в Химках
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Главгоскспертиза одобрила обновленный проект капремонта тренировочного центра в Химках 

РИАМО 1 час назад
Эксперты Главгосэкспертизы согласовали обновленный проект капитального ремонта тренировочного центра «Новогорск», расположенного в одноименном микрорайоне Химок, в котором разместятся команды-участницы чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
Предыдущие положительные заключения по проектно-сметной документации на капитальный ремонт этого объекта Главгосэкспертиза выдала в апреле 2017 года.
Ранее согласованная проектная документация предусматривает капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса №1, двух футбольных полей, а также организацию временной зоны гостеприимства и временных сооружений КПП на территории «Новогорска» на период проведения ЧМ-2018 года.
Планируется, что во время чемпионата команды-участницы займут гостиничные номера на третьем, четвертом и пятом этажах спортивно-оздоровительного комплекса №1 центра в Новогорске.
Как говорится в сообщении, площадь новых футбольных полей составит 9269,30 и 8490,30 квадратных метров, что соответствует действующим нормативным требованиям и стандартам, в том числе ФИФА и УЕФА.
Игровые поля, зоны безопасности и разминки в ведомстве запланировали покрыть натуральным травяным газоном с системой стабилизации GrassMax Systems, оборудовать их сетчатым ограждением, установить системы дренажа, полива, обогрева натурального газона, а также системы светодиодного освещения.
«Также проектной документацией предусматривается устройство зоны реабилитации травмированных игроков, представляющей собой участок игрового поля с габаритами 111,0×6,0 метров, аналогичный по всем показателям зоне футбольного поля», — говорится в сообщении.
Ремонтируемый учебно-тренировочный центр «Новогорск» используется для подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям. Он был выбран одной из баз для проведения учебно-тренировочных занятий по подготовке к Кубку Конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года.
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