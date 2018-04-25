Эксклюзив: протекционистские меры США угрожают росту экономических субъектов в цепях поставок — чиновник МВФ

Вашингтон, 25 апреля / Синьхуа / — Принятые США протекционистские меры создадут угрозу для роста экономических субъектов в цепях поставок, что в конечном итоге ухудшит экономическую ситуацию в США. Об этом в эксклюзивном интервью Синьхуа заявил заместитель директора азиатско-тихоокеанского департамента МВФ Маркус Родлер.

М. Родлер подчеркнул, что торговая война приведет к «проигрышной ситуации для обеих сторон». «Мы призываем стороны снизить градус торгово-экономических разногласий в многосторонних рамках», — заявил он. По его мнению, мировые экономики, в том числе КНР и США, извлекают выгоду из открытой многосторонней торговой системы. КНР и сопредельные экономики сформировали сеть поставок, отличающуюся тесным взаимодействием. Эта высокоэффективная сеть поставок приносит выгоду не только странам-производителям, таким как КНР, но и странам-потребителям, таким как США.

В ходе завершившихся весенних заседаний МВФ и Всемирного банка экономисты многих стран мира и представители международных финансовых учреждений выступили против унилатерализма и призвали к защите основанной на правилах многосторонней торговой системы.

М. Родлер отметил, что значимость китайской экономики увеличивается с каждым днем, поэтому активная поддержка Китаем глобализации и свободной торговли имеет важное значение.

Продвижение китайским правительством политики реформ и открытости идет на пользу не только экономическому развитию самого Китая, но и глобальной торговой системе. Осознав важность устойчивого развития, КНР стала уделять особое внимание качеству роста. По словам М. Родлера, китайская экономика развивается в правильном направлении.

Чиновник подчеркнул, что МВФ позитивно оценивает перспективы китайской экономики. Он считает, что КНР продолжит сокращать разрыв с развитыми экономическими субъектами, сохранит высокие темпы роста производства и продолжит продвигать реформы экономической структуры. —0—