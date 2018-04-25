Ещё
Эксклюзив: протекционистские меры США угрожают росту экономических субъектов в цепях поставок — чиновник МВФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксклюзив: протекционистские меры США угрожают росту экономических субъектов в цепях поставок — чиновник МВФ 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Вашингтон, 25 апреля /Синьхуа/ — Принятые США протекционистские меры создадут угрозу для роста экономических субъектов в цепях поставок, что в конечном итоге ухудшит экономическую ситуацию в США. Об этом в эксклюзивном интервью Синьхуа заявил заместитель директора азиатско-тихоокеанского департамента МВФ Маркус Родлер.
М. Родлер подчеркнул, что торговая война приведет к «проигрышной ситуации для обеих сторон». «Мы призываем стороны снизить градус торгово-экономических разногласий в многосторонних рамках», — заявил он. По его мнению, мировые экономики, в том числе КНР и США, извлекают выгоду из открытой многосторонней торговой системы. КНР и сопредельные экономики сформировали сеть поставок, отличающуюся тесным взаимодействием. Эта высокоэффективная сеть поставок приносит выгоду не только странам-производителям, таким как КНР, но и странам-потребителям, таким как США.
В ходе завершившихся весенних заседаний МВФ и Всемирного банка экономисты многих стран мира и представители международных финансовых учреждений выступили против унилатерализма и призвали к защите основанной на правилах многосторонней торговой системы.
М. Родлер отметил, что значимость китайской экономики увеличивается с каждым днем, поэтому активная поддержка Китаем глобализации и свободной торговли имеет важное значение.
Продвижение китайским правительством политики реформ и открытости идет на пользу не только экономическому развитию самого Китая, но и глобальной торговой системе. Осознав важность устойчивого развития, КНР стала уделять особое внимание качеству роста. По словам М. Родлера, китайская экономика развивается в правильном направлении.
Чиновник подчеркнул, что МВФ позитивно оценивает перспективы китайской экономики. Он считает, что КНР продолжит сокращать разрыв с развитыми экономическими субъектами, сохранит высокие темпы роста производства и продолжит продвигать реформы экономической структуры. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Россия передаст Сирии новые средства ПВО Встреча глав МИД стран G7 началась в Торонто В Беларуси создан межведомственный совет по развитию электронного здравоохранения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью59
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ89
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах273
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение