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Активные жители Хорошевки приняли участие в посадке кустарников
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Активные жители Хорошевки приняли участие в посадке кустарников 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
По всей столице в рамках программы «Миллион деревьев» стали высаживать молодые деревья и кустарники. Так, в нескольких дворах Хорошевки в минувшие выходные посадили сирень обыкновенную.
Шесть саженцев посадили возле дома 11 на Хорошевском шоссе, 25 кустов возле дома 5, корпус 2, 17 кустов возле дома 62; на Ходынском бульваре, 19 высадили 15 кустов и на улице Куусинена, 6, корпус 1 — 10 саженцев.
— Этот вид сирени умеренно морозостоек, довольно засухоустойчив, нетребователен к почвам. Такая сирень вынослива в условиях города, — рассказывает главный эксперт ГКУ «Дирекции Мосприроды» Александр Хазов.
Всего же текущей весной в районе озеленят 15 дворов. В общей сложности будет высажено 1170 кустарников. Помимо сирени обыкновенной специалисты посадят кизильник блестящий, чубушник венечный, пузыреплодник калинолистный, калину гордовину и спирею Вангутта. (то)
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