«Формирование комфортной городской среды»: Суздаль в числе отстающих

Жесткой критике за нерасторопность подвергла сегодня глав муниципальных образований первый заместитель губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина на совещании по реализации проекта «Формирование комфортной городской». Особенно досталось «на орехи» градоначальникам из Суздаля

Напомним, что данный федеральный проект стартовал в прошлом году. Во Владимирской области было освоено 450 млн рублей, за счет которых благоустроено 185 дворов, 20 общественных территорий и 4 парка в 17 муниципальных образованиях.

В этом году география проекта куда шире. На те же 450 млн рублей (351 млн из федерального бюджета, 44 млн из областного и 55 млн из местных) будет преображено 209 дворовых территорий, 47 общественных пространств и 4 парка уже в 43 муниципалитетах. По условиям проекта, в него могут попасть города и поселки с населением более тысячи жителей, таких в нашем регионе 71, но не все муниципалитеты подали заявки на этот год.

Камешково, К сожалению, не все из участников проекта выполняют требования, предъявляемые Минстроем . Так, дизайн-проекты городских территорий, где планируются работы по благоустройству, должны были быть утверждены до 31 марта, однако в 9 из 43 муниципальных образованиях (городах Радужный, Курлово Киржач , Суздаль, Юрьев-Польский , поселках Ковардицы Муромского района, Анопино Гусь-Хрустального района и Селецкое Суздальского района) эти дизайн-проекты в департамент ЖКХ на сегодняшний день так и не представлены.

— Все отборы завершены и в ближайшее время необходимо заключить контракты, — обратилась к муниципалам Лидия Смолина. — На сегодняшний день аукционы на выполнение работ не объявлены ни в одном муниципальном образовании! А по информации, которую вы нам предоставляете, только 22 муниципальных образования из 43 планируют их объявить в мае. Мы дождемся начала июня и, если не будут заключены контракты, мы будем рассматривать возможность перераспределения этих денег. Значит, вы их не можете освоить. Вы подставляете не только своих жителей, вы подставляете губернатора. Последнее вам предупреждение!

Срок на исправление своих недоработок Смолина дала небольшой — до 28 апреля все дизайн-проекты должны быть в департаменте ЖКХ и Минстрое. Иначе город будет исключен из списка участников проекта, а жители будут знать, чья в этом вина. Не будет сделано исключения и для Суздаля, к которому — особо пристальное внимание.

— Сроки менять не будем, несмотря на то, что это город Суздаль, — сказала Лидия Смолина. -Требования к вам будут еще более жесткие, потому что у нас сам Владимир Владимирович Путин про Суздаль регулярно вспоминает, куда съезжается вся Россия и зарубежные гости! Вы понимаете меру своей ответственности за реализацию именно этого проекта?

Отметим, что сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров на совещание не приехал и отдуваться за все оплошности пришлось его заместителю по экономике и ЖКХ Сергею Макарову

Председатель правления владимирского отделения общественной приёмной «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен напомнил суздальскому чиновнику о недавней статье, опубликованной на «ТВ-МИГ» («В Суздале затопило парк»).

— Жители прислали фотографии с этим безумным и непонятным ремонтом в парке 950-летия города. В этом году все дорожки залило водой. Вы учитываете уклоны и затопления тех площадок, которые вы делаете?

Сергей Макаров поначалу попытался навести тень на плетень и сказал, что данная фотография вообще сделана не в Суздале, однако этот номер не прошел — вице-губернатора Смолину провести не так просто, как кажется некоторым чиновникам.

В итоге Макаров все-таки признался, что был допущен брак, правда, конкретная велодорожка была построена не в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», а еще три года назад. Впрочем, деньги тогда тоже выделись из федерального и областного бюджета, так что ответственность за брак городские чиновники все равно должны нести.

В этом году в проект благоустройства также попал парк 950-летия Суздаля. Остается надеяться, что дизайн-проект (если он-таки будет разработан до 28 апреля) не разойдется с реальностью, которую увидят граждане после ремонта, как это было в прошлом. Приведем для примера две фотографии. Слева — дизайн-проект парка, который демонстрировался жителям, а справа — реалия, которая получилась у строителей.

На совещании чиновники обсудили и реализацию еще одной федеральной программы, курируемой Минстроем, на которую федерацией выделено 5 млрд рублей. Малые города и исторические поселения (таких во Владимирский области 23) могут получить из федерального бюджета на реализацию проектов по благоустройству от 50 до 100 млн рублей. Правда, заявки подали только 12 таких городов 33 региона, причем уже на первой стадии пришлось «отсеять» заявку Меленок, которая не соответствовала требованиям.

— Как вы могли не успеть нормально оформить заявку если об этом конкурсе было объявлено еще в феврале? — бросила укор представителю Меленок Лидия Смолина. — Вот оно — отношение властей. А страдать будут жители Меленок — они могли бы получить дополнительные деньги.

Впрочем, и остальные заявки 11 городов имеют призрачные шансы на одобрение Минстроем, считает вице-губернатор:

— 27-го апреля проекты будут утверждены Минстроем. В понедельник я посмотрела эти проекты — мягко скажем, что особой надежды на победу у нас нет. И Суздаль в том числе — вы там написали, что дорожки будете строить. Наверное, это не тот проект, который займет призовое место.