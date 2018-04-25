Блокчейн будет помогать сохранять постоянную температуру в посылках из Швейцарии

Национальная почтовая компания Швейцарии Swiss Post намерена интегрировать в свою работу новое решение на основе блокчейна, разработанное стартапом Modum. Благодаря новой технологии доставка посылок с лекарствами и другими чувствительными к температуре продуктами станет более безопасной и качественной. Компания Modum базируется в Цюрихе и занимается разработкой чувствительных элементов, в основе работы которых лежат технологии смарт-контрактов и интернета вещей. В компании заявляют, что новый продукт уже прошел несколько успешных испытаний во время доставок Swiss Post. Несмотря на то, что сотрудничество швейцарского стартапа со вторым по величине работодателем в стране началось еще летом 2017 года, Modum раскрыл детали этого партнерства только в понедельник. Компании продолжат работу по интегрированию термометрических устройств в систему учета движения Swiss Post. Отметим, что Modum известна своими разработками для фармацевтической отрасли. Созданные компанией чувствительные элементы помогают контролировать воздействие окружающей среды на перевозимые лекарства и препараты в том числе с помощью технологии смарт-контрактов. Ранее мы писали о том, что децентрализованная онлайн-энциклопедия Everipedia планирует бесплатно распространять свои токены этим летом. текст: Антон Кузнецов , фото: Pixabay