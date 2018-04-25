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Блокчейн будет помогать сохранять постоянную температуру в посылках из Швейцарии
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Блокчейн будет помогать сохранять постоянную температуру в посылках из Швейцарии 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Национальная почтовая компания Швейцарии Swiss Post намерена интегрировать в свою работу новое решение на основе блокчейна, разработанное стартапом Modum. Благодаря новой технологии доставка посылок с лекарствами и другими чувствительными к температуре продуктами станет более безопасной и качественной. Компания Modum базируется в Цюрихе и занимается разработкой чувствительных элементов, в основе работы которых лежат технологии смарт-контрактов и интернета вещей. В компании заявляют, что новый продукт уже прошел несколько успешных испытаний во время доставок Swiss Post. Несмотря на то, что сотрудничество швейцарского стартапа со вторым по величине работодателем в стране началось еще летом 2017 года, Modum раскрыл детали этого партнерства только в понедельник. Компании продолжат работу по интегрированию термометрических устройств в систему учета движения Swiss Post. Отметим, что Modum известна своими разработками для фармацевтической отрасли. Созданные компанией чувствительные элементы помогают контролировать воздействие окружающей среды на перевозимые лекарства и препараты в том числе с помощью технологии смарт-контрактов.
Ранее мы писали о том, что децентрализованная онлайн-энциклопедия Everipedia планирует бесплатно распространять свои токены этим летом.
текст: Антон Кузнецов, фото: Pixabay
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