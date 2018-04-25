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Брусчатка на набережной в Красноярске развалилась из-за морозов
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Брусчатка на набережной в Красноярске развалилась из-за морозов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Не прошло и года, а брусчатое покрытие на набережной в Красноярске пришло в негодность после зимних морозов.
Работы проводились осенью 2017 года. Подрядная организация «НСК» тогда давало гарантии до 5 лет на покрытие. Однако брусчатка не пережила и первых заморозков. Так, весной на плитке появились провалы и трещины. Дефекты обнаружены на одном из участков набережной в районе ул. Диктатуры Пролетариата.
«При выполнении работ выяснилось, что слой под брусчаткой ещё мёрзлый. Поэтому работы пока приостановлены, они возобновятся, как только позволят погодные условия», — рассказал директор МАУ «Центр спортивных клубов» Александр Митрошкин.
Отметим, что исправлять дефекту подрядчик будет по гарантии.
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