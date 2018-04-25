Новая холодная война с Россией заставляет Японию определить свою позицию

Правительство Японии вынуждено заниматься сложным балансированием своей позиции, когда речь заходит о России . Хотя кризис в отношениях между Востоком и Западом с 2014 года обострился, Япония в этот период укрепила политические и экономические связи со своим северным соседом. Она оправдывает свою политику тем, что она необходима для достижения Японией прорыва в давнишнем территориальном споре по поводу Южно-Курильских островов или Северных территорий. Однако в настоящее время геополитическая напряженность достигла уровня периода холодной войны, и поэтому Япония находится под все большим давлением со стороны своих западных союзников, которые хотят, чтобы Токио действовал в соответствии с их общей линией.

Среди членов группы G7 Япония в течение нескольких лет занимает обособленную позицию. Первые признаки этого появились в феврале 2014 года, когда премьер-министр Синдзо Абэ присутствовал на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи , хотя это событие бойкотировали многие западные лидеры. Через месяц Россия аннексировала Крым , и тогда Япония, действительно, ввела некоторые санкции, хотя они были исключительно слабыми, что само по себе стало свидетельством вынужденного согласия правительства с этой политикой. На самом деле имена 23 человек, против которых были введены санкции, так и не были названы.

Вместо того чтобы внести своей вклад в процесс международной изоляции России, администрация Абэ ориентируется на сближение с Москвой . Весьма важно то, что в мае 2016 года, вопреки совету американского президента Барака Обамы , Абэ вновь посетил Сочи для встречи с президентом Владимиром Путиным . Там японский лидер объявил о «новом подходе» в области двусторонних отношений, который включает в себя политический диалог на высоком уровне и расширение экономических связей на основе состоящего из восьми пунктов плана сотрудничества. В результате японский лидер создал министерство по экономическому сотрудничеству с Россией, и это единственный портфель в кабинете, на котором ясно указана зарубежная страна.

Цель подобного рода контактов состоит в том, чтобы создать основу для решения территориального вопроса, который осложняет отношения между этими двумя странами с того момента, как эти острова были оккупированы Советами в 1945 году. Официальная позиция Японии продолжает состоять в требовании о возвращении Южно-Курильских островов. Однако Абэ, осознавая невозможность этого в настоящее время, фокусирует свое внимание на более реальных промежуточных целях.

Цель Абэ состоит в том, чтобы достичь соглашения о совместной экономической деятельности на спорных территориях в специальных законодательных рамках, которые не будут ущемлять претензии на суверенитет ни одной из сторон. Это позволит впервые за несколько десятилетий обеспечить значительное японское возвращение на Южно-Курильские острова. Это будет воспринято как относящееся к наследию достижение в области внешней политики, которое может быть отмечено историческим визитом японского премьер-министра на эти острова. Кроме того, Абэ надеется на то, что возобновление японского влияния на эту территорию может послужить первым шагом на пути к окончательному возвращению.

Соглашения уже достигнуты по пяти приоритетным проектам, и два совместных наблюдательных визита были осуществлены в 2017 году. Остающаяся нерешенной проблема — это юридический вопрос, поскольку Москва не хочет разрешить японским предприятиям и организациям действовать на островах все рамок российских законов. Состоявшаяся 11 апреля прошлого года вторая встреча двусторонней рабочей группы, созданной для решения этого вопроса, завершилась без явного прогресса.

Несмотря на наличие юридических препятствий, Абэ сохраняет оптимизм в отношении возможности достижения прорыва во время своего визита Россию в конце мая нынешнего года. Как ожидается, 25 мая во время этой поездки он посетит Петербургский экономический форум, а на следующий день вместе с Путиным он будет присутствовать в Москве в Большом театре на официальных торжествах по поводу программы Год Японии в России. Этот визит должен продемонстрировать укрепление как экономических, так и политических связей, и, кроме того, он призван стать кульминационным пунктом «нового подхода» премьер-министра Абэ.

Скрипаль, Сирия и усиливающийся кризис в отношениях между Западом и Россией

Тщательно разработанный план Абэ пострадал от двух недавних событий. Первым из них стала атака с применением нервно-паралитического вещества на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и на его дочь, совершенная 4 марта на территории Соединенного Королевства . Вторым событием стало предположительное использование химического оружия сирийскими военными 7 апреля в Восточной Гуте. Каждый из этих инцидентов способствовал углублению кризиса в отношениях между Западом и Россией, и в результате Япония оказывается во все более затруднительном положении.

Венгрии. После отравления Скрипалей британское правительство быстро определило виновного, указав на то, что только Россия обладает «техническими средствами, оперативным опытом и мотивом» для проведения подобной атаки. Западные страны поддержали британскую оценку, и 28 стран, последовав примеру Соединенного Королевства, в качестве наказания выслали из своих стран российских дипломатов. Подобный шаг был предпринят даже дружественно настроенным в отношении России правительством Виктора Орбана

Западный ответ на сирийскую химическую атаку стал еще более значительным, поскольку Соединенные Штаты Франция и Соединенное Королевство 13 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. Западные лидеры также ясно дали понять, что они считают Россию ответственной за то, что она не смогла предотвратить использование своим сирийским союзником химического оружия. Американский президент, в частности, осудил Россию за то, что она является «партнером животного, убивающего с помощью газа».

В обоих случаях Япония попыталась тихо дистанцироваться от своих западных партнеров, опасаясь настроить против себя Россию. Из всех государств-членов группы G7 только Япония не выслала российских дипломатов после атаки на Скрипалей. Более того, несмотря на то, что Японии были предоставлены те же самые разведывательные данные, что и европейским государствам, администрация премьер-министра Абэ отказалась осудить Россию за причастность к инциденту с отравлением. Что касается Сирии, то Япония также попыталась воздержаться от явной поддержки западной военной операции, а ее представитель просто сказал о том, что Токио поддерживает «решимость» Соединенных Штатов.

Позиция Японии вызвала похвалу российского посольства в Токио, однако она стала вызывать все больше критики как внутри страны, так и за ее пределами. В одном особенно резком комментарии медиакорпорации Nikkei содержалось обвинение в том, что Япония не поддержала «оказавшегося в беде британского друга». В этой статье надежды Абэ на заключение территориальной сделки с Россией автор сравнил с попытками выдать желаемое за действительное, существовавшими перед окончанием Второй мировой войны. В то время как Япония пыталась заручиться поддержкой Москвы в достижении договоренности об окончании вооруженного конфликта, Советский Союз готовился к наступлению.

Присоединиться к позиции Запада

В конечном счете японское правительство, похоже, опасается изоляции страны внутри группы G7. Накануне встречи министров иностранных дел этих стран, проходившей в Торонто с 22-го по 24-е апреля, Япония подверглась сильному давлению и капитулировала. Она одобрила совместное заявление по делу Скрипалей, в котором полностью было поддержано утверждение Соединенного Королевства о том, что «с высокой долей вероятности, Российская Федерация несет ответственность за эту атаку и что не существует никакого другого вероятного объяснения». Кроме того, Япония поставила свою подпись под отдельным заявлением, в котором провозглашалась полная поддержка военных ударов Соединенных Штатов, Франции и Соединенного Королевства по Сирии и в котором действия трех стран были названы «ограниченными, пропорциональными и необходимыми».

Неожиданное изменение позиции привело в состояние неопределенности ту политику в отношении России, которую так тщательно культивировала Япония. Абэ все еще планирует посетить Россию с визитом в мае, а японское руководство надеется, что Москва сделает следующий вывод: Токио заставили присоединиться к позиции Запада. Оптимистично настроенный Абэ может даже посчитать, что возросшая изоляция России, на самом деле, заставит Москву еще больше ценить сотрудничество с Японией, и это сделает прогресс по территориальному вопросу более вероятным.

Однако реальность такова, что поддержка Японией заявлений группы G7 будет иметь негативное влияние на двусторонние отношения. «Очень печально видеть подпись Японии под этими документами, — заявил российский посол в Токио, а их содержание он назвал „верхом цинизма“. Если говорить в более широком контексте, то российская сторона сделает вывод об ограниченной автономии Японии, когда речь заходит о внешней политике, и поэтому нельзя ожидать того, что она способна действовать независимо. В результате еще меньше становится вероятность того, что Россия согласится с просьбой Японии относительно специальных юридических рамок на спорных островах, поскольку это будет воспринято как уступка враждебно настроенному соседу в чувствительной пограничной зоне.

В целом представляется маловероятным, что Абэ, звезда которого уже заходит, сможет добиться прорыва в территориальном споре с Россией, что является его давнишней мечтой. Кроме того, сегодня раскол между Западом и Россией достиг глубины, характерной для периода холодной войны, и поэтому способность Японии проводить независимую политику сближения с Россией будет все более ограниченной.