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ТЦСО «Новогиреево» предлагает пенсионерам бесплатные кружки и секции
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ТЦСО «Новогиреево» предлагает пенсионерам бесплатные кружки и секции 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Запись на обучение проходит в рамках городской пилотной программы «Московское долголетие».
Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» приглашает людей старшего возраста принять участие в программе «Московское долголетие». Запись в на бесплатные занятия в кружках и секциях проходит по адресу: улица Кусковская, дом 23, корпус 2, кабинет № 14. Здесь же сотрудники Центра проконсультируют и помогут выбрать занятия, подходящую именно вам.
Записаться можно на обучение по следующим направлениям:
— кружок компьютерной грамотности, где можно начать учёбу практически «с нуля» и усовершенствовать свои навыки. Есть и курс по обучению пользованию мобильным телефоном и планшетом.
— изучение иностранных языков, английского и немецкого.
— курс финансовой и правой грамотности.
— школа здоровья, где учащиеся прослушают курс лекций о возрастных заболеваниях.
— практические занятия в группе здоровья по общей физической подготовке.
— секция «Йога — возраст.нет».
Творческое направление обучения представлено кружками по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству (кройка, шитьё и лоскутная техника), студией бальных танцев и кружком «Домашний парикмахер».
Для справки:
«Московское долголетие» — проект для москвичей старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и иметь возможности для активного проведения досуга. Именно для таких людей в Москве создается сеть бесплатных кружков и секций по самым различным направлениям — от танцев и пения до курсов домоводства и компьютерной грамотности. Все подробности о программе можно узнать по телефону: +7 (495) 221-02-82.
Фото — ТЦСО «Новогиреево».
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