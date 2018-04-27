ТЦСО «Новогиреево» предлагает пенсионерам бесплатные кружки и секции

Запись на обучение проходит в рамках городской пилотной программы «Московское долголетие».

Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» приглашает людей старшего возраста принять участие в программе «Московское долголетие». Запись в на бесплатные занятия в кружках и секциях проходит по адресу: улица Кусковская, дом 23, корпус 2, кабинет № 14. Здесь же сотрудники Центра проконсультируют и помогут выбрать занятия, подходящую именно вам.

Записаться можно на обучение по следующим направлениям:

— кружок компьютерной грамотности, где можно начать учёбу практически «с нуля» и усовершенствовать свои навыки. Есть и курс по обучению пользованию мобильным телефоном и планшетом.

— изучение иностранных языков, английского и немецкого.

— курс финансовой и правой грамотности.

— школа здоровья, где учащиеся прослушают курс лекций о возрастных заболеваниях.

— практические занятия в группе здоровья по общей физической подготовке.

— секция «Йога — возраст.нет».

Творческое направление обучения представлено кружками по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству (кройка, шитьё и лоскутная техника), студией бальных танцев и кружком «Домашний парикмахер».

Для справки:

«Московское долголетие» — проект для москвичей старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и иметь возможности для активного проведения досуга. Именно для таких людей в Москве создается сеть бесплатных кружков и секций по самым различным направлениям — от танцев и пения до курсов домоводства и компьютерной грамотности. Все подробности о программе можно узнать по телефону: +7 (495) 221-02-82.

Фото — ТЦСО «Новогиреево».