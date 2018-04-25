Суд отложил до 25 мая иск Метростроя по работам на ЛАЭС-2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 апреля. / ТАСС /. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 25 мая иск субподрядчика строительства новой Ленинградской АЭС компании «Метрострой» к генподрядчику — концерну «Титан-2» о взыскании 551 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 25.05.2018 15:00 мск", — говорится в документе без уточнения причин.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается несколько исков, связанных с работами и оказанием услуг по сооружению энергоблоков 1 и 2 Ленинградской АЭС-2.

Ранее суд частично удовлетворил иск строительного холдинга «Титан-2» к петербургской компании «Метрострой» на 1,479 млрд рублей за невыполнение в назначенные сроки работ на Ленинградской АЭС-2, взыскав 29 млн рублей. По мнению истца, Метрострой фактически сорвал сроки сдачи некоторых важнейших объектов.