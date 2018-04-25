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Суд отложил до 25 мая иск Метростроя по работам на ЛАЭС-2
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Суд отложил до 25 мая иск Метростроя по работам на ЛАЭС-2 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 25 мая иск субподрядчика строительства новой Ленинградской АЭС компании «Метрострой» к генподрядчику — концерну «Титан-2» о взыскании 551 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 25.05.2018 15:00 мск", — говорится в документе без уточнения причин.
В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается несколько исков, связанных с работами и оказанием услуг по сооружению энергоблоков 1 и 2 Ленинградской АЭС-2.
Ранее суд частично удовлетворил иск строительного холдинга «Титан-2» к петербургской компании «Метрострой» на 1,479 млрд рублей за невыполнение в назначенные сроки работ на Ленинградской АЭС-2, взыскав 29 млн рублей. По мнению истца, Метрострой фактически сорвал сроки сдачи некоторых важнейших объектов.
Ленинградская АЭС-2 строится в Сосновом Бору в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Она возводится для замещения действующих энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, которые находятся в эксплуатации с 1973 года. Первый блок 9 марта уже начал выдавать первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему страны.
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