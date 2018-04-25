Разработки «Швабе» получили четыре награды салона «Архимед-2018»

министерства обороны России, "Архимед" проводится при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), администрации президента РФ правительства Москвы и других организаций и ведомств. Салон организован с целью консолидации всех заинтересованных в инновационном процессе сторон — ассоциаций, индивидуальных изобретателей, представителей бизнеса и власти. Первый салон прошел в 1997 году, В 2018 году его участниками стали более 250 организаций из 27 стран мира. Всего в 30 номинациях конкурса было представлено свыше семисот экспонатов.

Свои разработки на «Архимеде-2018» представили специалисты Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав «Швабе»). Четыре из пяти изделий удостоены наград. Золотом отмечены инкубатор-трансформер интенсивной терапии новорожденных, первая российская фиброоптическая система для фототерапии новорожденных, а также не имеющий аналогов в РФ многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии. Бронзу получил интерактивный информационный терминал для городской среды.

"Награды салона «Архимед» подтверждают инновационную направленность изделий Уральского оптико-механического завода и их высокий научно-технический потенциал. Все разработки нашего предприятия защищены патентами и свидетельствами России. Наша наукоемкая продукция не уступает по ключевым техническим характеристикам существующим аналогам, в ряде случаев уникальна, и хорошо востребована на отечественном и зарубежном рынках", — сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных

В работе салона приняли участие и другие предприятия холдинга «Швабе» — Государственный институт прикладной оптики (ГИПО), Научно-исследовательский институт «Полюс» (НИИ «Полюс») и «Швабе — Технологическая лаборатория».