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Директор Росгвардии поздравил калининградских военнослужащих и вручил им награды
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Директор Росгвардии поздравил калининградских военнослужащих и вручил им награды 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
Генерал Армии Виктор Золотов прибыл с двухдневной рабочей поездкой в Калининград. Командующий войсками поздравил личный состав воинской части Росгвардии— специализированного моторизированного полка Росгвардии с 75летием. Эта часть дислоцирована в Калининграде, она ведет свою историю от 132го пограничного полка войск НКВД. Полк участвовал в освобождении Минска от фашистов, принимал участие в штурме Кёнигсберга.
«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны и гости. От всего сердца поздравляю вас с 75-летием со дня формирования 136-о специального моторизованного полка войск национальной гвардии. С момента создания полком пройден славный боевой путь, а его личный состав не раз доказывал верность долгу, Отчизне и присяге, выполняя сложные и ответственные задачи. Фактически через год после первого фронтового крещения летом 1943 года за мужество и героизм при освобождении столицы Белоруссии полку присвоено почётное наименование «Минский». Затем дороги войны привели полк под стены укрепрайонов на юго-западных подступах к столице Восточной Пруссии. Именно участие в кёнигсбергской операции, очередная годовщина которой отмечена буквально две недели назад, стал особым местом героической летописи полка. За что подразделение было награждено Орденом Красной Звезды», — сказал директор Росгвардии.
Он отметил, что полк продолжит достойно и качественно выполнять поставленные перед ним задачи.
«Сегодня полковые наряды вносят существенный вклад в дело правопорядка и безопасности в Калининградской области. И жители региона по достоинству оценивают ратный труд воинов вашего подразделения», — отметил Виктор Золотов, —
Завтра, 26 апреля, Золотов примет участие в совещании по теме обеспечения общественной безопасности во время ЧМ-2018.
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