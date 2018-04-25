Способны на большее. В Тюмени оценили потенциал развития человеческого капитала

Инвестиции в человеческий капитал окупаются, как никакие другие, задал тон разговору губернатор Владимир Якушев . «Однако для многих представления об этом понятии сравнимы с представлениями о биткойна — о нем все слышали как о чем-то ценном, но в то же время волатильном, сомнительном. И почти никто не понимает, откуда он берется, как выглядит и для чего нужен, — замечает модератор дискуссии, политолог, профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ. — Впрочем, как создавать человеческий капитал, мы более-менее разобрались — в него надо инвестировать. Но каким должен быть следующий шаг? Есть представление, что наращивание инвестиций в человеческий капитал само по себе принесет плоды. Это сомнительно. Важно, чтобы, образно говоря, наша социальная, экономическая, культурная почва приняла те зерна, которые мы собираемся в нее сеять. Здесь экономика встречается с политикой. И вопрос человеческого капитала становится политическим вопросом».

Между тем в регионе реализуется много проектов в сфере развития человеческого капитала. «Но не покидает ощущение, что мы способны на большее, — продолжает разговор Владимир Якушев. — И отдельным начинаниям еще только предстоит сложиться в целостную систему. Само производство человеческого капитала мы действительно освоили, но как всякий капитал, он должен находиться в обороте и, если хотите, приносить процент прибыли. И вопрос не сводится лишь к образованию и профессиональной подготовке». Талант есть у всех, главное — правильно им распорядиться, дополняет эту мысль глава региона.

Тема затрагивает целый комплекс вопросов: это не только создание и использование, но и качество человеческого капитала, его трансформации во времени, кроме того, инвестиции в здоровье, демографию и так далее, замечает основной спикер, профессор, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон

«Когда ребенок учится ходить и говорить, он уже наращивает человеческий капитал. Умение ставить цели, взаимодействовать с другими людьми, самодисциплину и так далее — все это можно назвать составными частями человеческого капитала. Когда мы говорим про экономику знаний, информации и интеллекта, мы говорим об экономике человеческого капитала. От его реализации напрямую зависит экономический рост. А он определяется производительностью труда, товаров, услуг и идей», — говорит эксперт.

Яркий пример: по такому показателю как доля граждан с высшим образованием Россия находится в числе мировых лидеров — треть населения имеют соответствующие дипломы. Однако в реализации полученных компетенций и навыков наша страна заметно уступает европейским странам. «Недостаточно много знать, надо, чтобы эти знания были востребованы, — продолжает Гимпельсон.

При этом часто в среде экспертов возникает вопрос: не перебарщиваем ли мы с высшим образованием, может быть надо идти не в МГУ , а в ПТУ? „Рабочих мест, которые не требуют образования, меньше не станет. Вопрос, кто будет делать низкоквалифицированную работу? Не надо тешить себя иллюзиями, что завтра придут роботы и будут за нас это делать, — предупреждает ученый. — И это проблема для всех развитых стран, а не только для нас. Согласно опросам, 81% родителей хотят, чтобы их дети получили именно высшее образование“.

Однако вопрос сейчас не в том, чтобы сократить объем предоставления высшего образования, а в том, чтобы сделать его лучше, наполнить его новым содержанием, добавляет Гимпельсон. „Я беру на работу в свой центр лучших студентов. Но все равно должен их три года переучивать, чтобы они могли стать серьезными исследователями. И это минимальный срок“, — приводит он пример из личной практики.

В России часто говорят, что образованием как важной составляющей формирования человеческого капитала необходимо заниматься на протяжении всей жизни. „Если в него не инвестировать в дальнейшем, не поддерживать, он обесценивается, — говорит представитель ВШЭ. — Однако в повышении своего дальнейшего образования Россия на самом низком уровне по сравнению со странами Европы. То есть среди 30-39-летних, а тем более 50-летних, в отличие от западных стран, о развитии своего образования почти никто не заботится“.

Еще один характерный показатель — более 20% работающих россиян имеют стаж работы менее года на одном месте. „В итоге человеческий капитал не успевает накопиться. А при большой текучести кадров у работодателей нет стимулов вкладываться в обучение сотрудников, — констатирует профессор. — В результате общий объем инвестиций в человеческий капитал оказывается гораздо ниже, чем он мог бы у нас быть“.

Как отметили участники дискуссии, каждый человек может сам позаботиться о формировании своего личного капитала, но его реализация практически невозможна без создания соответствующей экономической, культурной, нравственной и социальной среды.