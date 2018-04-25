Следствие назвало причину падения драгоценных слитков с самолета в Якутии

Драгоценные слитки выпали из самолета Ан-12Б авиакомпании «Нимбус» в аэропорту Якутска из-за нарушения правил крепления груза, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России

«Причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждение левой створки грузового люка и частичным выпаданием груза на взлетно-посадочную полосу», — отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Отмечается, что по этому факту «в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем».

Также выяснилось, что «коммерческие перевозки грузов воздушным транспортом в нарушение установленных требований осуществлялись без соответствующей лицензии». В связи с этим «материалы в данной части с соблюдением установленных правил подследственности направлены для дачи правовой оценки в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте».

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия в действиях экипажа состава преступлений.