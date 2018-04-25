Жестоко убивавшие собак директор и сотрудники «Горпитомника» задержаны в Волгограде

Волгограде в отношении директора муниципального предприятия по отлову бездомных собак, его замов, ветеринарных врачей и ловцов возбудили уголовное дело. Все работники «Горпитомника» подозреваются в краже казенных денег и в жестоком обращении с животными.

Директора МКП «Горпитомник» Епифанова, а также троих ветеринаров службы по отлову собак, начальника отдела по отлову животных и двоих ловцов силовики задержали еще в начале апреля. Все они подозреваются в подтасовке документов по количеству отловленных беспризорных собак и беспощадном истреблении животных, которое проводилось с многочисленными нарушениями установленных законом требований.

В пустых вольерах, судя по отчетам «Горпитомника», должны были сидеть сотни собак

Каждый месяц сотрудники «Горпитомника» подавали в администрацию Волгограда, а именно мэрия курирует его работу, завышенные сведения о количестве выловленных на улицах города собак. На основании этих сведений «Горпитомнику» выплачивались субсидии. Так, например, всего за один месяц прошлого года подозреваемым было перечислено свыше одного миллиона казенных рублей. Эти деньги они получили за восемь с половиной сотен якобы выловленных собак. На деле в том месяце «Горпитомник» отловил всего полторы сотни.

Мошенничество с казенными деньгами — не единственное преступление, в котором подозревают директора «Горпитомника» и его подчиненных. Второй, и наиболее волнительный для зоозащитников вопрос, — то, как в муниципальном предприятии обращались с бродяжками. Оказалось, что ловили и умерщвляли всех беспризорных собак без разбора.

Выловленных на улице дворняжек без разбора сжигали в печи

«Горпитомник» каждый день принимает до 40 заявок от жителей Волгограда, которые указывают конкретные адреса, где находятся бездомные собаки. Принимая заявки, ловцы муниципальной службы выезжали на место и хватали первых попавшихся животных, число которых впоследствии на «бумаге» увеличивалось в десятки раз. В «Горпитомнике» умерщвляли даже щенят, которые, по закону, не подлежат эвтаназии, если не являются носителями опасных заболеваний. Иными словами, директором и сотрудниками «Горпитомника» допускалось жестокое обращение, противоречащее принципам гуманности. Больше 90% собак и щенков, попадавших в руки ловцов, усыплялись, а затем сжигались в специальной печи.

По имеющимся сведениям, после задержания в самом учреждении, а также в профильном комитете мэрии изъяли все документы, бухгалтерию, связанные с деятельностью «Горпитомника».

В начале декабря прошлого года V1.ru писал о том, что накануне футбольного чемпионата на отлов бродячих собак в Волгограде в областном бюджете предусмотрели сумму в размере 9,9 миллиона рублей. Муниципальный «Горпитомник» при этом является единственным предприятием в городе, которое имеет законное право ловить бездомных псов. Несмотря на это, Константин Епифанов заявлял тогда, что до его предприятия эти деньги вряд ли дойдут.

О том, что агрессивные собаки на улицах Волгограда угрожают и детям, и взрослым, V1.ru писал не раз. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, псов не убавлялось. Как выяснилось, борьба с опасными животными велась в «Горпитомнике» только на бумаге, а те собаки, которые попадали к ловцам в руки, часто умерщвлялись без показаний. Как теперь будет решаться вопрос с бродяжками на улицах встречающего мундиаль города, пока остается загадкой.