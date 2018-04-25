В Минпромторге рассказали об оптимизации сроков возврата НДС компаниям

ТАСС. Компании-экспортеры просят правительство России оптимизировать сроки возврата НДС, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «Это традиционный вопрос со стороны экспортеров относительно того, чтобы были оптимизированы сроки возврата НДС», — цитирует главу Минпромторга

Денис Мантуров отметил, что такую работу проводит Минфин и выразил надежду, что будет найден компромисс между бизнесом и государством с точки зрения ускорения процедур возврата.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания планируется обсудить меры по регулированию валютного контроля, поскольку от сообщества экспортеров регулярно поступают запросы.