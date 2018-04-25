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Новые индустриальные парки появятся на территории Подмосковья
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Новые индустриальные парки появятся на территории Подмосковья 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На сегодняшний день в Московской области создан 61 индустриальный парк.
Новые индустриальные парки появятся в Подмосковье. Об этом сообщил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, передает «Радио 1».
Строительство парков запланировано в Пущине, Рошале, а также Можайском и Волоколамском районах.
— Мы продолжаем увеличивать количество индустриальных парков. Сейчас мы по региональным программам развиваем их в наиболее сложных муниципалитетах, там, где мы до определенного времени не могли похвастаться приходом новых инвесторов, — рассказал Денис Буцаев.
На сегодняшний день в Московской области создан 61 индустриальный парк, где создано свыше 37,8 тысячи рабочих мест.
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