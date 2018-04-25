Учёные исследуют оленьи пастбища в Приуралье. За северными «дикарями» тоже есть пригляд

В этом году на Ямале продолжится геоботаническая оценка оленьих пастбищ. Сейчас формируется группа учёных для изучения состояния пастбищ, особенно зимних, на территории Приуральского района.

Далее эта работа запланирована в Надымском районе, потому что один из механизмов разгрузки Ямальского района — перевод части его поголовья на Хэнскую сторону. Об этом сегодня, 25 апреля, директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский сообщил на пресс-конференции, посвящённой экологии.

Алексей Титовский напомнил, что оценка оленеёмкости пастбищ не проводилась с советских времён. Проблема перевыпаса в округе обострилась. Учёным было поручено провести комплексную работу по оценке, предложить меры для стабилизации ситуации. Если летом зелёной массы хватает для нормального существования животных, то зимой начинаются проблемы с ягельниками. В отдельные годы происходят падежи, связанные с нехваткой кормовых запасов именно в зимний период.

«Такая работа была проведена, — рассказал директор департамента. — В Год экологии сформировали серьёзный коллектив биологов, ботаников из ведущих научно-исследовательских институтов страны. Они исследовали всю территорию Ямальского и Тазовского районов, получили геоботанические карты оленеёмкости, показавшие, на каких участках наиболее угнетены оленьи пастбища и предложили несколько вариантов выхода из этой ситуации».

По словам Алексея Титовского, важными были не только полученные данные, но и то, что мнения науки и оленеводов совпали. Выходы из ситуации были предложены именно после консультаций с ними. Директор департамента подчеркнул, что речь не идёт о сокращении оленей, такого никто не предлагал и предлагать не будет. Альтернативные способы сейчас обсуждаются и будут внедряться. Это необходимость ротации пастбищ, соблюдения путей каслания, недопущение превышения одновременного выпаса определённого количества оленей на отдельных участках, различные юридические механизмы закрепления земель за оленеводами.

Параллельно изучался вопрос диких северных оленей. Осенью прошлого года они массово уводили домашних оленей, что стало серьёзной проблемой, особенно для малооленных кочевников. Поэтому были закуплены несколько спутниковых передатчиков, которые учёные закрепили на нескольких особях «дикарей». Сейчас отслеживаются их перемещения, для понимания, где могут пересечься их пути с маршрутами домашних оленей, и как минимизировать возможный ущерб.