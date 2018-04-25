Журфак знакомит с профессией

— В прошлом году факуль­тет журналистики Москов­ского университета принял решение возобновить Дни карьеры. Это не просто яр­марка вакансий, это рассказ о современном состоянии профессии и возможностях, которые она предоставля­ет, — отметила Елена Варта­ нова.

— Приветствую всех студен­тов на этом прекрасном празднике. Москва — глав­ная медийная столица Рос­сии, и сегодняшнее меропри­ятие — прекрасный шанс по­знакомиться с современны­ми редакциями, — подчер­кнула Светлана Бояринцева.

Для студентов была органи­зована стендовая сессия — в ней участвовала «Вечерняя Москва» и представители других ведущих средств мас­совой информации, которые сообщили студентам об усло­виях прохождения практики и стажировках.

Состоялась и серия мастер-классов. На них известные медиаменеджеры и журна­ листы рассказали о развитии современных СМИ и новых технологиях.

— Для меня, только начинаю­щей учиться, подобный День карьеры — это очень инте­ресное и полезное событие! Можно пообщаться с пред­ставителями разных СМИ, за­дать вопросы, найти место для стажировки, — подели­лась впечатлениями перво­курсница Юлия Углова.