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Журфак знакомит с профессией
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Журфак знакомит с профессией 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вчера на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова прошел День карьеры, участие в котором приняла «Вечерняя Москва».
Его открыли декан факульте­ та журналистики МГУ, про­фессор, член-корреспондент Российской академии обра­зования Елена Вартанова, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным техноло­гиям и связи Евгений Ревен­ко, начальник отдела печати Управления печати Департа­мента средств массовой ин­формации и рекламы города Москвы Светлана Бояринцева, председатель Союза жур­налистов России Владимир Соловьев.
— В прошлом году факуль­тет журналистики Москов­ского университета принял решение возобновить Дни карьеры. Это не просто яр­марка вакансий, это рассказ о современном состоянии профессии и возможностях, которые она предоставля­ет, — отметила Елена Варта­ нова.
— Приветствую всех студен­тов на этом прекрасном празднике. Москва — глав­ная медийная столица Рос­сии, и сегодняшнее меропри­ятие — прекрасный шанс по­знакомиться с современны­ми редакциями, — подчер­кнула Светлана Бояринцева.
Для студентов была органи­зована стендовая сессия — в ней участвовала «Вечерняя Москва» и представители других ведущих средств мас­совой информации, которые сообщили студентам об усло­виях прохождения практики и стажировках.
Состоялась и серия мастер-классов. На них известные медиаменеджеры и журна­ листы рассказали о развитии современных СМИ и новых технологиях.
— Для меня, только начинаю­щей учиться, подобный День карьеры — это очень инте­ресное и полезное событие! Можно пообщаться с пред­ставителями разных СМИ, за­дать вопросы, найти место для стажировки, — подели­лась впечатлениями перво­курсница Юлия Углова.
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