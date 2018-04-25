Журфак знакомит с профессией 

Вчера на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова прошел День карьеры, участие в котором приняла «Вечерняя Москва».
Его открыли декан факульте та журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Елена Вартанова, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, начальник отдела печати Управления печати Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Светлана Бояринцева, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
— В прошлом году факультет журналистики Московского университета принял решение возобновить Дни карьеры. Это не просто ярмарка вакансий, это рассказ о современном состоянии профессии и возможностях, которые она предоставляет, — отметила Елена Варта нова.
— Приветствую всех студентов на этом прекрасном празднике. Москва — главная медийная столица России, и сегодняшнее мероприятие — прекрасный шанс познакомиться с современными редакциями, — подчеркнула Светлана Бояринцева.
Для студентов была организована стендовая сессия — в ней участвовала «Вечерняя Москва» и представители других ведущих средств массовой информации, которые сообщили студентам об условиях прохождения практики и стажировках.
Состоялась и серия мастер-классов. На них известные медиаменеджеры и журна листы рассказали о развитии современных СМИ и новых технологиях.
— Для меня, только начинающей учиться, подобный День карьеры — это очень интересное и полезное событие! Можно пообщаться с представителями разных СМИ, задать вопросы, найти место для стажировки, — поделилась впечатлениями первокурсница Юлия Углова.