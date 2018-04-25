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Москва онлайн и TVоя Москва покажут, что такое техника речи для жизни
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Москва онлайн и TVоя Москва покажут, что такое техника речи для жизни 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
28 апреля в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Техника речи для жизни и не только». Прочитает ее ведущий телеканала «Москва 24», бизнес-тренер компании Business Speech Станислав Кулик.
На лекции слушатели узнают: как понять свои дикционные особенности, что делать для их устранения; как придать голосу правильный тембр, статус, убедительность, экранное спокойствие; как исправить монотонность, убрать тишину, скованность речи и голоса; как научиться интонировать своим голосом, правильно выстраивать логическую цепочку при выступлении, разговоре, для удержания и управления вниманием аудитории.
Смотрите 28 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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