Москва онлайн и TVоя Москва покажут, что такое техника речи для жизни

28 апреля в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «Техника речи для жизни и не только». Прочитает ее ведущий телеканала «Москва 24» , бизнес-тренер компании Business Speech Станислав Кулик.

На лекции слушатели узнают: как понять свои дикционные особенности, что делать для их устранения; как придать голосу правильный тембр, статус, убедительность, экранное спокойствие; как исправить монотонность, убрать тишину, скованность речи и голоса; как научиться интонировать своим голосом, правильно выстраивать логическую цепочку при выступлении, разговоре, для удержания и управления вниманием аудитории.