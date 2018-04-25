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Жители Сирии: Каждый разрушенный американцами дом мы восстановим
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Жители Сирии: Каждый разрушенный американцами дом мы восстановим 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военкор еженедельника «Звезда» побывал на руинах сирийского НИИ фармацевтической и химической промышленности.
Доктор Яруб Хаддур, по щиколотку в строительной пыли, вместе с двумя коллегами аккуратно пробирается по месиву из крошеного бетона и изогнутого и оплавленного металлического лома. Еще с десяток сотрудников НИИ Барзе отрешенно наблюдают, как их коллеги пытаются найти свои бывшие рабочие места. Это невозможно. Удар крылатыми ракетами буквально стер в пыль и корпуса института, и все, что было внутри, — аппаратуру, серверы, лаборатории… Не осталось ничего, что бы напоминало о научном прошлом этих еще дымящих кое-где руин.
США не пожалели ракет на этот объект. Я насчитал около десятка попаданий, хотя жители близлежащих домов говорят о порядка 15 мощных разрывов.
«Узнав, что Америка разрушила наш институт, я зарыдал, — отряхивает брюки доктор Хаддур. — Это ведь мой второй дом. У меня такое чувство, будто его вместе с семьей уничтожили. Много лет мы усердно работали здесь со студентами… Трудно понять, почему они это сделали».
Сто три крылатые ракеты, включая «Томагавки» морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты «воздух-земля», США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН массированно атаковали объекты в Сирии. Основной мотив военной агрессии — применение сирийскими властями химического оружия в Восточной Гуте, факт которого та и не доказан. Читать далее…
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