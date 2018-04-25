Жители Сирии: Каждый разрушенный американцами дом мы восстановим

Военкор еженедельника «Звезда» побывал на руинах сирийского НИИ фармацевтической и химической промышленности.

Доктор Яруб Хаддур, по щиколотку в строительной пыли, вместе с двумя коллегами аккуратно пробирается по месиву из крошеного бетона и изогнутого и оплавленного металлического лома. Еще с десяток сотрудников НИИ Барзе отрешенно наблюдают, как их коллеги пытаются найти свои бывшие рабочие места. Это невозможно. Удар крылатыми ракетами буквально стер в пыль и корпуса института, и все, что было внутри, — аппаратуру, серверы, лаборатории… Не осталось ничего, что бы напоминало о научном прошлом этих еще дымящих кое-где руин.

США не пожалели ракет на этот объект. Я насчитал около десятка попаданий, хотя жители близлежащих домов говорят о порядка 15 мощных разрывов.

«Узнав, что Америка разрушила наш институт, я зарыдал, — отряхивает брюки доктор Хаддур. — Это ведь мой второй дом. У меня такое чувство, будто его вместе с семьей уничтожили. Много лет мы усердно работали здесь со студентами… Трудно понять, почему они это сделали».