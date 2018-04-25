Британский министр заявила, что Россия позволяет Асаду совершать зверства

Великобританией и "Ясно, что сирийский режим и его сторонники, Россия и Иран , будут пытаться блокировать любое дипломатическое усилие, направленное на привлечение режима (президента Сирии Башара Асада ) к ответу за его заслуживающие осуждения незаконные действия", — отметила Мордонт, пояснив, что это и стало причиной для недавнего нанесения США Францией авиаударов по сирийским объектам.

Текст речи Мордонт передала в РИА Новости пресс-служба министерства.

"Неуважение России к международным нормам и законам представляет собой серьезную угрозу для мирового порядка, на который мы полагаемся во имя коллективной безопасности. Использовав свое право вето в ООН по Сирии 12 раз, Россия позволяет Асаду совершать зверства в cфере прав человека в отношении собственного народа", — отметила министр.

В своей речи Мордонт также призвала к немедленному перемирию в Сирии и обеспечению беспрепятственного доступа в страну медиков и гуманитарной помощи.

"Великобритания продолжит поддерживать процесс урегулирования при посредничестве ООН как наиболее верный путь к миру. Мы приветствуем заявления Сирийской комиссии по переговорам о ее готовности к миру и прямым переговорам с режимом без предварительных условий", — отмечается в сообщении.

Она призвала Москву и Тегеран оказать влияние на власти Сирии, чтобы способствовать началу переговоров.

"Мы призываем Россию и Иран использовать свое влияние, чтобы усадить сирийский режим за стол переговоров. Чем дольше промедление, тем больше людей погибнут, и тем больше несчастья и разрушения будет в Сирии", — добавила Мордонт.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии осложнил работу спецпосланника генсека ООН по САР Стаффана де Мистуры. Он подчеркнул, что после конгресса сирийского национального диалога в Сочи , саммита президентов России, Турции и Ирана в Анкаре 4 апреля возобновление в Женеве межсирийского диалога, прежде всего, по конституционной реформе, было очень близко, однако США и их союзники «бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но они бомбили и переговоры в Женеве».

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