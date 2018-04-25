Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект о выявлении «опасных» подростков

УФА , 25 апреля. / ТАСС /. Депутаты парламента Башкирии приняли в первом чтении законопроект, который призван обязать комиссии по делам несовершеннолетних выявлять и пресекать противоправные действия среди детей и подростков, передает корреспондент ТАСС. Инициативу разработали после инцидента с нападением 17-летнего школьника на одноклассников в Стерлитамаке

Поправки могут быть приняты в ст. 5 закона Республики Башкортостан «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Как накануне пояснил ТАСС спикер парламента Константин Толкачев , инициатива парламентариев предполагает расширение перечня задач, стоящих перед комиссией. Специалисты теперь будут «дополнительно заниматься выявлением и пресечением преступлений среди детей и подростков, также их наделят полномочиями и ответственностью по предотвращению суицидов», говорил он.

17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 Стерлитамака порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. В результате в больницу доставили нападавшего, двух учениц и учительницу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.