Парламент Башкирии принял в первом чтении законопроект о выявлении «опасных» подростков 

УФА, 25 апреля. /ТАСС/. Депутаты парламента Башкирии приняли в первом чтении законопроект, который призван обязать комиссии по делам несовершеннолетних выявлять и пресекать противоправные действия среди детей и подростков, передает корреспондент ТАСС. Инициативу разработали после инцидента с нападением 17-летнего школьника на одноклассников в Стерлитамаке.
Поправки могут быть приняты в ст. 5 закона Республики Башкортостан «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Как накануне пояснил ТАСС спикер парламента Константин Толкачев, инициатива парламентариев предполагает расширение перечня задач, стоящих перед комиссией. Специалисты теперь будут «дополнительно заниматься выявлением и пресечением преступлений среди детей и подростков, также их наделят полномочиями и ответственностью по предотвращению суицидов», говорил он.
17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 Стерлитамака порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс. В результате в больницу доставили нападавшего, двух учениц и учительницу. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Инцидент в Стерлитамаке стал восьмым подобным случаем за этот год в России. При этом подросток, устроивший нападение в Башкирии, размещал на своей странице в социальной сети видеоролики, посвященные расправе 1999 года в американской школе — тогда двое подростков устроили кровавую бойню в средней школе «Колумбайн» в штате Колорадо, в результате чего 13 человек погибли, более 20 получили ранения, виновные покончили с собой.