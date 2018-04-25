Детские качели отремонтировали во дворе на Бибиревской

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 15 по Бибиревской улице отремонтировали качели. О выполнении работ отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Детская площадка приведена в надлежащее состояние, ремонт качелей выполнен, замечания устранены», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)