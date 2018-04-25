В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная великим женщинам России 

Выставка реконструированных картин «Портретная галерея „Кавалеры Ордена святой Екатерины“ открылась в Законодательном собрании Свердловской области 25 апреля 2018 года. В ней приняли участие спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, ответственный секретарь межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Госдумы, член Императорского православного палестинского общества Олег Ефимов, один из учредителей фонда святой Екатерины, председатель совета директоров группы компаний „Сима-ленд“ Андрей Симановский, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.
На сотнях полотен расположились женщины, которые получили Орден великомученицы Екатерины. Такой проект реализуется впервые, и Екатеринбург станет первым городом, в котором проведут такую выставку Организатором выставки выступил фонд святой Екатерины.
»Мы привезли эту выставку, когда вы будут отмечать 295 лет со дня основания Екатеринбурга. Не просто Екатеринбурга, а в честь женщины, в честь императрицы Екатерины. Той, которая первой получила этот орден. Петр I учредил этот орден в память Прусского похода против турок в 1714 году и назывался он тогда орденом Освобождения. Он хотел сделать так, что только единственная женщина — Екатерина — должна была иметь этот орден. Но история распределилась так, что этот орден стал Орденом святой Екатерины. Он существовал до 1917 года и за это время им было награждено 734 дамы. Это была вторая награда в Российской империи», — рассказала об истории ордена инициатор проекта председатель Женского православно-патриотического общества, сопредседатель Союза православных женщин России, кандидат исторических наук Галина Ананьина.
«Пользуясь случаем, я хотела бы высказать слова благодарности лично Галине Васильевне Ананьиной, а также директору фонда Святой Екатерины Александру Сергеевичу Андрееву, ответственному секретарю Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Государственной Думы Российской Федерации, члену Императорского Православного Палестинского общества Олегу Владимировичу Ефимову, уважаемому владыке, епископу Среднеуральскому Евгению за то, что вы привезли к нам эту выставку, что мы проводим много мероприятий, посвященных истории христианства, истории нашего государства. Очень символично, что выставка открывается в городе, который носит имя императрицы Екатерины Первой и находится под покровительством Святой Екатерины. История наша удивительная, мирная, и женщины играют огромную роль в истории нашего государства», — подчеркнула Людмила Бабушкина.
Для посетителей выставка откроется 15 мая, картины будут представлены в музее «Россия — моя история». Отметим, что Орденом награждали великих княгинь и дам высшего света за выдающиеся деяния на благо страны. Его учредил Петр I в память Прутского похода против турок. Супруга Петра Екатерина пожертвовала турецкому главнокомандующему все свои драгоценности. Последний раз Орденом награждали супругу последнего российского императора Николая II Александру Федоровну, а также ее сестру Елизавету Федоровну, основательницу Марфо-Мариинской обители.