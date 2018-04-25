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Юные артисты «ЭПИ» на Стандартной выступили перед ветеранами атомной отрасли
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Юные артисты «ЭПИ» на Стандартной выступили перед ветеранами атомной отрасли 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Во вторник, 24 апреля, юные артисты из музыкально-эстетического центра «ЭПИ» на Стандартной улице выступили с концертом в Доме культуры Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии перед ветеранами атомной отрасли. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко.
— Главная задача нашей творческой бригады состояла в том, чтобы создать зрителям настроение наполненное светом и позитивом. Все присутствующие в зале — это люди, внесшие вклад в развитие отечественной науки и атомной отрасли, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны, — уточнила Ольга Логвиненко.
Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, дом 23, корпус 1. (вт)
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