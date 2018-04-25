24 апреля состоялось заседание антитеррористической комиссии

На заседании обсуждали меры по обеспечению безопасности на территории района Зюзино на майские праздники.

24 апреля в управе района Зюзино прошло заседание антитеррористической комиссии. Начальники отделов управы, представители ОВД МЧС выступили с докладами о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов района Зюзино в период праздновании 1 мая и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и объектов задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

После выступлений были даны поручения руководителям служб района о необходимости соблюдения бдительности и ужесточения дисциплины в учреждениях.