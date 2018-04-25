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24 апреля состоялось заседание антитеррористической комиссии
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24 апреля состоялось заседание антитеррористической комиссии 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
На заседании обсуждали меры по обеспечению безопасности на территории района Зюзино на майские праздники.
24 апреля в управе района Зюзино прошло заседание антитеррористической комиссии. Начальники отделов управы, представители ОВД, МЧС выступили с докладами о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов района Зюзино в период праздновании 1 мая и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и объектов задействованных в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
После выступлений были даны поручения руководителям служб района о необходимости соблюдения бдительности и ужесточения дисциплины в учреждениях.
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