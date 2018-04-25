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Мэр Нижнего Тагила Носов отправился в Москву в надежде на новый статус
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Мэр Нижнего Тагила Носов отправился в Москву в надежде на новый статус 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Минэкономразвития России рассмотрит заявку Нижнего Тагила на получение статуса территории опережающего развития (ТОР) только после того, как в документах будут исправлены ошибки. Об этом «Уральскому меридиану» рассказала начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города Каринэ Геворгян. По ее словам, у федерального ведомства возникли замечания к первоначальной заявке из-за неверных статистических данных за 2017 год. Устранить их городские чиновники планируют в кратчайшие сроки.
Ранее мэрия Нижнего Тагила рассчитывала, что заявка будет рассмотрена к началу мая, но, судя по всему, процесс затянется. По данным ИА «Новый город», ситуация куда серьезнее, чем ее описывают в мэрии, и, чтобы решить ее, главе города Сергею Носову пришлось отправиться в столицу.
Территории опережающего развития планируется создать в шести муниципалитетах Среднего Урала, напоминает "Уралинформбюро". Концепция создания новых ТОСЭР была сформирована год назад. Путинград тогда собирался развивать легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство, туризм, образование и медицину.
Статус ТОР позволяет привлечь новые инвестиции и ускорить развитие экономики города за счет предоставления налоговых льгот и упрощения административных процедур. Свердловские власти также рассчитывают за счет придания данного статуса ряду моногородов избавить последние от финансовой зависимости от градообразующих предприятий.
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