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Макрона умиляет, что французы и американцы ненавидят мусульман по-разному
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Макрона умиляет, что французы и американцы ненавидят мусульман по-разному 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Вашингтон — В ходе беседы с американскими лидерами во вторник Эммануэль Макрон признался, что находит милыми маленькими расхождения в том, как по-разному ненавидят мусульман во Франции и США.
По собственному признанию, он считает эти различия «упоительными» и полагает, что их не стоит стесняться.
«Если смотреть широко, то обе наши культуры питают страсть к стигматизации и травле мусульман, но есть ряд характерных особенностей», — заявил 40-летний президент Франции, подчеркнув, что в формировании богатой палитры ненависти к мусульманам свою роль, по всей видимости, сыграли география, история и религия
«Нам, французам, удалось сделать исламофобию господствующим направлением политического дискурса. Не хочу прослыть нахалом, поскольку и мы, и вы по-прежнему обращаемся с ними как с террористами, однако наша оскорбительная риторика сходит с языка легче и ненавязчивее, в то время как американцы ведут себя гораздо грубее, выражая свое откровенное презрение ко всем поборникам этой веры без исключения», — заявил Макрон.
Наблюдатели подтверждают, что Макрон даже подавил смешок, когда национальный советник по вопросам безопасности Джон Болтон (John Bolton) во время фуршета без обиняков пообещал подвергнуть Иран бомбардировке.
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