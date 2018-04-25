Макрона умиляет, что французы и американцы ненавидят мусульман по-разному

Вашингтон — В ходе беседы с американскими лидерами во вторник Эммануэль Макрон признался, что находит милыми маленькими расхождения в том, как по-разному ненавидят мусульман во Франции и США

По собственному признанию, он считает эти различия «упоительными» и полагает, что их не стоит стесняться.

«Если смотреть широко, то обе наши культуры питают страсть к стигматизации и травле мусульман, но есть ряд характерных особенностей», — заявил 40-летний президент Франции , подчеркнув, что в формировании богатой палитры ненависти к мусульманам свою роль, по всей видимости, сыграли география, история и религия

«Нам, французам, удалось сделать исламофобию господствующим направлением политического дискурса. Не хочу прослыть нахалом, поскольку и мы, и вы по-прежнему обращаемся с ними как с террористами, однако наша оскорбительная риторика сходит с языка легче и ненавязчивее, в то время как американцы ведут себя гораздо грубее, выражая свое откровенное презрение ко всем поборникам этой веры без исключения», — заявил Макрон.