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Вышло второе издание Красной книги Курской области
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Вышло второе издание Красной книги Курской области 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Сюда вошли 439 видов растений и животных нашего региона
В Доме журналиста прошла презентация второго издания Красной книги Курской области, в которую вошли 439 видов растений и животных. Каждый вид сопровождается авторскими фотографиями.
Издание прошло экспертизу во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны природы. В книге представлены очерки, в которых отражены современные научные знания, а на картосхемах можно проследить динамику распространения видов растений и животных по годам и районам, пояснили в пресс-службе областной администрации.
Первое издание Красной книги было выпущено в 2001 году, в него вошли 339 видов флоры и фауны нашего региона.
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