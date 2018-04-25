Вышло второе издание Красной книги Курской области

Сюда вошли 439 видов растений и животных нашего региона

В Доме журналиста прошла презентация второго издания Красной книги Курской области , в которую вошли 439 видов растений и животных. Каждый вид сопровождается авторскими фотографиями.

Издание прошло экспертизу во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны природы. В книге представлены очерки, в которых отражены современные научные знания, а на картосхемах можно проследить динамику распространения видов растений и животных по годам и районам, пояснили в пресс-службе областной администрации.

Первое издание Красной книги было выпущено в 2001 году, в него вошли 339 видов флоры и фауны нашего региона.