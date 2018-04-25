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Глава администрации Дзержинска остался доволен ходом ремонта фасадов домов
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Глава администрации Дзержинска остался доволен ходом ремонта фасадов домов 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Глава Дзержинска Виктор Нестеров дал высокую оценку работе подрядчиков, которые приводят в порядок кровли и фасады многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города химиков.
Всего в ближайшее время в Дзержинске будет отремонтировано десять домов. В частности, речь идет о домах № 1 и № 3 по проспекту Циолковского, которые расположены по маршруту следования к объектам чемпионата мира по футболу. По поручению Нестерова работы должны быть завершены уже к 15 июня.
По данным МКУ «Городское жилье», до конца 2018 года в Дзержинске будут отремонтированы еще 33 многоквартирных дома.
Ранее сообщалось, что 77 детских садов закрываются на летний ремонт.
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