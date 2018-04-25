Глава администрации Дзержинска остался доволен ходом ремонта фасадов домов

Глава Дзержинска Виктор Нестеров дал высокую оценку работе подрядчиков, которые приводят в порядок кровли и фасады многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Всего в ближайшее время в Дзержинске будет отремонтировано десять домов. В частности, речь идет о домах № 1 и № 3 по проспекту Циолковского, которые расположены по маршруту следования к объектам чемпионата мира по футболу. По поручению Нестерова работы должны быть завершены уже к 15 июня.

По данным МКУ «Городское жилье», до конца 2018 года в Дзержинске будут отремонтированы еще 33 многоквартирных дома.

Ранее сообщалось, что 77 детских садов закрываются на летний ремонт.