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Киберпреступники Lazarus переключились на Центральную Америку
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Киберпреступники Lazarus переключились на Центральную Америку 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Специалисты ESET обнаружили новые следы активности кибергруппы Lazarus. Эксперты установили, что хакеры стоят за атаками на онлайн-казино в Центральной Америке и некоторые другие цели.
Группа Lazarus получила известность после кибератаки на Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Далее специалисты по информационной безопасности детально изучили и связали с этой группой целый ряд инцидентов: эпидемию Wannacry, атаки на банки в Польше и Мексике, фишинговые атаки на подрядчиков Министерства обороны США и др. В этих кампаниях атакующие использовали схожие вредоносные инструменты, включая деструктивное ПО (вайпер) KillDisk, которое запускалось на зараженных устройствах.
Эксперты ESET изучили инструменты, обнаруженные на серверах и рабочих станциях ИТ-сети онлайн-казино в Центральной Америке, и установили их связь с Lazarus. По оценке специалистов, это была сложная многоэтапная атака с использованием десятков защищенных инструментов.
Один из этих инструментов — бэкдор Win64/NukeSped. W, поддерживающий 20 команд, которые совпадают с функциями ранее изученных образцов Lazarus. Второй — консольное приложение Win64/NukeSped.AB. Анализ подтвердил, что этот файл связан с ПО, используемым в атаках на польские и мексиканские объекты.
Эти инструменты использовались в сочетании с двумя вариантами вайпера Win32/KillDisk.NBO, заразившим больше ста машин в сети. Есть несколько возможных объяснений его появления: хакеры могли скрывать следы после атаки, либо использовать KillDisk для вымогательства или киберсаботажа. В любом случае, это масштабное заражение, указывающее на значительные ресурсы атакующих.
Данные телеметрии ESET, а также одновременное использование Win32/KillDisk.NBO и других известных инструментов Lazarus в зараженной сети указывают на то, что вайпер развернули именно хакеры Lazarus, а не какая-либо другая кибергруппа.
Помимо этого, атакующие использовали как минимум два дополнительных инструмента: модифицированную версию Mimikatz для извлечения учетных данных Windows и Browser Password Dump для восстановления паролей из популярных веб-браузеров.
Большинство перечисленных инструментов Lazarus устанавливалось на рабочие станции с помощью вредоносных загрузчиков на начальном этапе атаки. Кроме того, обнаружены индикаторы, указывающие на использование средств удаленного доступа, включая Radmin 3 и LogMeIn, для контроля целевых устройств.
Антивирусные продукты ESET детектируют вредоносные программы группы как Win32/NukeSped и Win64/NukeSped. Они использовались в сочетании с двумя вариантами деструктивного ПО Win32/KillDisk.NBO.
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