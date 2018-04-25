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В рамках программы «Московское долголетие» в школе на Базовской проходят занятия по фитнесу
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В рамках программы «Московское долголетие» в школе на Базовской проходят занятия по фитнесу 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
В рамках программы «Московское долголетие» в школе № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора на Базовской улице проходят занятия по фитнесу для пенсионеров. Об этом сообщил представитель ТЦСО «Западное Дегунино».
— Фитнес для пожилых женщин весьма полезен. Общая физическая подготовка, да еще с предметами, это профилактика и лечение многих заболеваний, — отметили в ТЦСО.
Для того чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету в ТЦСО Бескудниково филиал «Западное Дегунино» по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (ео)
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