В рамках программы «Московское долголетие» в школе на Базовской проходят занятия по фитнесу

В рамках программы «Московское долголетие» в школе № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора на Базовской улице проходят занятия по фитнесу для пенсионеров. Об этом сообщил представитель ТЦСО «Западное Дегунино».

— Фитнес для пожилых женщин весьма полезен. Общая физическая подготовка, да еще с предметами, это профилактика и лечение многих заболеваний, — отметили в ТЦСО.

Для того чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету в ТЦСО Бескудниково филиал «Западное Дегунино» по адресу улица Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (ео)